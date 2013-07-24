У Грузії заспокоюють Росію: лабораторія в Тбілісі небезпечних речовин не синтезує
Розташований на околиці Тбілісі Центр дослідження громадського здоров'я ім. Річарда Лугара, який стурбовав Росію, не проводить синтез небезпечних для навколишнього середовища біологічних чи хімічних речовин.
Створений за підтримки США Центр найближчим часом стане одним з департаментів міністерства праці, охорони здоров'я та соціального захисту Грузії, заявив глава відомства Давид Сергієнко, пишуть Новини Грузії.
"У лабораторії здійснюється реорганізація, і в найближчі кілька тижнів вона стане одним з департаментів міністерства охорони здоров'я", - заявив Сергієнко.
За словами міністра, він добре поінформований про те, які роботи проводяться в лабораторії.
"Я можу точно спростувати те, що там ведеться синтез небезпечних для навколишнього середовища біологічних і хімічних речовин", - зазначив Сергієнко.
Як повідомляв УНІАН, 19 липня МЗС Росії висловило стурбованість військовою біологічною діяльністю Міноборони США біля російських кордонів. Експерти пояснили, що РФ підозрює, що у створеній біля Тбілісі американсько-грузинській лабораторії ведуться військові біохімічні розробки.