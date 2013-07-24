У Грузії заспокоюють Росію: лабораторія в Тбілісі небезпечних речовин не синтезує

Створений за підтримки США Центр найближчим часом стане одним з департаментів міністерства праці, охорони здоров'я та соціального захисту Грузії, заявив глава відомства Давид Сергієнко, пишуть Новини Грузії.

"У лабораторії здійснюється реорганізація, і в найближчі кілька тижнів вона стане одним з департаментів міністерства охорони здоров'я", - заявив Сергієнко.

За словами міністра, він добре поінформований про те, які роботи проводяться в лабораторії.

"Я можу точно спростувати те, що там ведеться синтез небезпечних для навколишнього середовища біологічних і хімічних речовин", - зазначив Сергієнко.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня МЗС Росії висловило стурбованість військовою біологічною діяльністю Міноборони США біля російських кордонів. Експерти пояснили, що РФ підозрює, що у створеній біля Тбілісі американсько-грузинській лабораторії ведуться військові біохімічні розробки.