Генсек ООН закликав випустити з тюрми відстороненого президента Єгипту

У п'ятницю в Єгипті повинні відбутися нові масові демонстрації прихильників і супротивників пана Мурсі.

Військові, що нині перебувають при владі, попередили, що готові застосувати силу "для припинення насильства і терористичної діяльності".

Раніше головнокомандувач армії Єгипту закликав населення країни вийти на демонстрації, щоб дати збройним силам народний мандат на боротьбу з "потенційним тероризмом".

Лідер "Братів-мусульман" Мохаммед Баді зі свого боку закликав прихильників руху протестувати доти, доки військові не повернуть владу Мохаммеду Мурсі.

ВВС Україна