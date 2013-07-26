Генсек ООН закликав випустити з тюрми відстороненого президента Єгипту
09:17, 26 липня 2013Світ
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Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав військових Єгипту звільнити поваленого на початку липня президента Мохаммеда Мурсі та інших затриманих лідерів руху "Брати-мусульмани", або ж негайно розглянути їхні справи у суді.
У п'ятницю в Єгипті повинні відбутися нові масові демонстрації прихильників і супротивників пана Мурсі.
Військові, що нині перебувають при владі, попередили, що готові застосувати силу "для припинення насильства і терористичної діяльності".
Раніше головнокомандувач армії Єгипту закликав населення країни вийти на демонстрації, щоб дати збройним силам народний мандат на боротьбу з "потенційним тероризмом".
Лідер "Братів-мусульман" Мохаммед Баді зі свого боку закликав прихильників руху протестувати доти, доки військові не повернуть владу Мохаммеду Мурсі.
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