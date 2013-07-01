Путін назвав умову, за якої Сноуден може залишитися в Росії

Екс-співробітник американських спецслужб Едвард Сноуден може залишитися в РФ, якщо захоче, за однієї умови - він має припинити завдавати шкоди США.

Про це заявив Президент Росії Володимир Путін, повідомляє РІА «Новости».

"Якщо він захоче кудись виїхати і хтось його прийме - будь ласка. Якщо він захоче залишитися тут - є одна умова: він має припинити свою роботу, спрямовану на те, щоб завдавати шкоди нашим американським партнерам, як це не дивно прозвучить з моїх вуст", - сказав Путін.

Президент РФ сказав, що через те що Сноуден вважає себе правозахисником і борцем за права людини, він таку роботу, судячи з усього, припиняти не має наміру.

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Як повідомляв УНІАН, Сноуден, який працював на компанію Booz Allen Hamilton - підрядника ЦРУ і агентства нацбезпеки США, на початку червня поширив секретний ордер суду, за яким спецслужби дістали доступ до всіх дзвінків найбільшого стільникового оператора Verizon, а також дані про надсекретну програму агентства національної безпеки PRISM, що дозволяє відстежувати електронні комунікації на найбільших сайтах. Влада США заявила, що витік інформації завдав серйозної шкоди національній безпеці.

23 червня Сноуден прибув із Гонконгу до російського аеропорту "Шереметьєво" і залишається, імовірно, в транзитній зоні аеропорту.

25 червня Президент Росії Володимир Путін повідомив, що Сноуден прибув до Москви як транзитний пасажир і не перетинав держкордон РФ, а його прибуття стало для Москви повною несподіванкою. Як відзначив Путін, російські спецслужби зі Сноуденом не працюють, і чим швидше американець вибере кінцеву точку свого маршруту, тим краще і для Росії, і для нього самого. Він відзначив, що Росія може видавати іноземців лише в ті країни, з якими укладено відповідні угоди, а зі США такої угоди немає.