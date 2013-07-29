На Афоні сталися сутички ченців з грецьким спецназом

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на грецьке агентство церковних новин Romfea.gr.

За рішенням суду Халкідікі, щонайменше 20 ченців зобов'язані покинути монастир і передати його ченцям "нового братства", створеного в 2005 році за підтримки церковної влади Афона, лояльної Константинополю. Тим часом, ченці "старого братства", яке вже майже півстоліття протистоїть Вселенському патріарху, рішуче заявили, що не залишать монастир.

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Поліція намагалася виламати ворота в монастир, монахи кидали в поліцейських запалене клоччя. Легкі поранення отримав один з ченців. Поліцейські призупинили операцію, в найближчі години очікується прибуття прокурора.

Як зазначає агентство, "нове братство" заявляє, що має відновлювати монастир і вже отримало майже півмільйона євро в рамках національної стратегічної програми, але не може розпочати роботи, поки не виселять "старе братство".

Довідка. Монастир Есфігмен один з найстаріших на Афоні, він був побудований у V столітті, в ньому зберігається безліч мощей і реліквій, бібліотека нараховує майже 400 старовинних рукописів та 8 тисяч книг. Кілька десятків ченців вже багато років живуть в ньому на облоговому положенні через конфлікт з Константинопольським патріархом, що почався в 1965 році. Приводом стала зустріч Константинопольського патріарха Афінагора з папою Римським Павлом Шостим і подальша співпраця з католиками, яку есфігменіти розцінили як відступництво патріарха від православної віри.

Дев'ятнадцять афонських монастирів і призначена церковною владою "легальна" громада Есфігмена постановили, що ченці обителі є розкольниками. У 2009 році суд засудив 14 ченців та ігумена Мефодія до року в'язниці умовно за порушення громадського спокою і відмову виконати рішення церковної та світської влади й залишити монастир, що належить чернечій республіці.