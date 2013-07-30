Держсекретар США назвав єдине вирішення конфлікту Палестини та Ізраїлю

Створення Палестинської держави - єдино можливе розв’язання конфлікту на Близькому Сході, і на це залишилося небагато часу, заявив у Вашингтоні держсекретар США Джон Керрі, передає РІА «Новости».

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"Життєздатне рішення на основі двох держав - єдине рішення. У нас є небагато часу, щоб реалізувати його", - сказав Керрі на спільній прес-конференції з парламентерами від Ізраїлю і Палестинської національної автономії Ципі Ливні і Саєбом Ерекатом.

Керрі також повідомив, що ізраїльтяни і палестинці ставлять за мету врегулювання близькосхідного конфлікту за дев'ять місяців.

"Сторони погодилися тут сьогодні, що всі остаточні питання статусу, всі ключові й інші питання перебувають на столі переговорів... Наше завдання - досягти остаточної угоди щодо статусу упродовж дев'яти місяців", - сказав Керрі.

За словами держсекретаря США, ізраїльтяни і палестинці знову зустрінуться для переговорів упродовж двох тижнів на Близькому Сході. Сторони зустрінуться або в Ізраїлі, або на території Палестинської національної автономії, сказав Керрі.