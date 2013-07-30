Мирні переговори Ізраїлю та Палестини поновилися після трьох років перерви

Мирний діалог Ізраїлю та Палестини поновлюється після трирічної перерви, повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Раніше представник держдепартаменту США Джен Псакі повідомила, що дві сторони домовилися вести мирні переговори протягом щонайменше 9 місяців. Вона уточнила, що даний термін не є остаточним, і що якщо переговори просуватимуться, вони можуть зайняти більше часу. Раніше аналогічний термін пропонував прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

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Як повідомляє агентство, міністр юстиції Ізраїлю Ципі Лівні, яка очолює ізраїльську делегацію, сіла за стіл поряд з переговірником від ПНА Саєб Еракат навпроти Керрі. Голова американського держдепу відразу ж відзначив важливість моменту, відзначає Франс Прес.

У понеділок Керрі оголосив про призначення екс-посла в Ізраїлі Мартіна Індіка представником США з врегулювання на Близькому Сході, який просуватиме американські посередницькі зусилля з вирішення конфлікту.