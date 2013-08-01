У Лівії засудили до розстрілу родичів Каддафі

Ахмед Ібрагім, який також доводився двоюрідним братом покійному лідеру Лівії Муаммару Каддафі, засуджений до смертної кари.

Суд визнав його винним у вбивстві і підбурюванні до насильства під час громадянської війни 2011 року.

За версією слідства, Ібрагім керував формуванням збройних загонів з прихильників Каддафі в рідному місті диктатора Сирті. Крім того, колишнього міністра визнали винним у тому, що він поширював неправдиві відомості через місцеву радіостанцію і тим самим деморалізував населення.

Також суд визнав доведеним, що Ібрагім убив одну людину, а також керував викраденням і вбивством п'ятьох членів однієї родини.

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Ахмед Ібрагім має бути страчений через розстріл. Терміни виконання вироку не називаються.

Один з адвокатів, які брали участь у процесі, повідомив, що рішення суду Місурати буде подане на затвердження до Верховного суду Лівії.

Ахмед Ібрагім був захоплений силами Національної перехідної ради в жовтні 2011 року.

Кілька днів тому, нагадує Лента.ру, суд Місурати засудив до смерті ще одного родича Муаммара Каддафі - колишнього главу Національної гвардії Лівії Маснура ад-Дав Каддафі.