Сноуден через 5 років зможе претендувати на російське громадянство

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав адвокат Сноудена Анатолій Кучерена.

«Його статус (Сноуден одержав тимчасовий притулок) можна продовжувати. Що стосується можливості одержання громадянства, не тільки Едвардом, а й іншою людиною, важливо щоб вона прожив на території РФ не менш як п'ять років, зокрема в статусі тимчасового притулку», - сказав Кучерена і зазначив, що після п'яти продовжень статусу з'являються юридичні можливості для одержання громадянства.

За його словами, звернутися до Президента РФ з проханням про надання громадянства Сноуден може і раніше, і його запит буде розглянуто відповідною комісією.

У виданому Сноудену Федеральною міграційною службою першому документі зазначається, що він може перебувати на території РФ до 31 липня 2014 року.

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Кучерена повідомив, що у його підзахисного багато друзів-американців на території Росії, і спочатку вони забезпечуватимуть його безпеку.

Також Кучерена відзначив, що Сноуден сам вирішить питання про своє подальше місце проживання.

Крім того, адвокат повідомив, що найближчим часом до Росії може приїхати батько Сноудена.

«Сподіваюся, сьогодні-завтра я закінчу оформлення запрошення для батька», - сказав він

Адвокат також повідомив, що Сноуден сумує за своєю родиною – батьком, матір’ю, сестрою і дівчиною.

Крім того, за словами Кучерени, Сноуден переконаний, що діяв на користь американського народу і всього людства.

Як повідомляв УНІАН, розшукуваний США екс-співробітник ЦРУ Сноуден з 23 червня перебував у транзитній зоні московського аеропорту «Шереметьєво». У Сполучених Штатах Сноуден обвинувачується в розголошуванні секретної інформації.

Його американський паспорт було анульовано, тому він не міг залишити транзитну зону "Шереметьєво". Сноуден звернувся до ФМС РФ із запитом про надання тимчасового притулку в Росії.

Разом з тим Білий дім наполягав на поверненні Сноудена до США.

Сьогодні, 1 серпня, Сноуден одержав тимчасовий притулок у Росії строком на один рік.