У США невідомий відкрив вогонь по членах муніципальних зборів
07:17, 06 серпня 2013Світ
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Дві людини загинули, ще троє отримали поранення в американському штаті Пенсільванія.
У США лунає стрілянина / Фото : zbroya.info
Невідомий чоловік у понеділок увечері відкрив вогонь по членах муніципальних зборів містечка Росс-Тауншип, повідомляє РІА Новости з посиланням на АР.
Інцидент стався в будівлі міської ради, де чиновники проводили нараду. Постраждалих доставили в лікарню на вертольоті, їх стан не уточнюється.
За наявними даними, стрілка затримали на місці події.
Це другий за понеділок інцидент із стріляниною в США - вдень невідомий відкрив вогонь поруч з мексиканським рестораном у Каліфорнії. У результаті загинули дві людини, п'ятеро були поранені.
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