У США невідомий відкрив вогонь по членах муніципальних зборів

Невідомий чоловік у понеділок увечері відкрив вогонь по членах муніципальних зборів містечка Росс-Тауншип, повідомляє РІА Новости з посиланням на АР.

Інцидент стався в будівлі міської ради, де чиновники проводили нараду. Постраждалих доставили в лікарню на вертольоті, їх стан не уточнюється.

За наявними даними, стрілка затримали на місці події.

Це другий за понеділок інцидент із стріляниною в США - вдень невідомий відкрив вогонь поруч з мексиканським рестораном у Каліфорнії. У результаті загинули дві людини, п'ятеро були поранені.