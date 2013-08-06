У Хіросімі вшановують жертв атомного бомбардування

Десятки тисяч людей зібралися в японському місті Хіросіма на меморіальні заходи з нагоди 68-ї річниці першого в історії атомного бомбардування. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Ще живі очевидці, родичі жертв і антиядерні активісти вшановують загиблих у Парку миру поблизу епіцентру вибуху, який знищив до 140 тисяч людей.

На тему: АЕС Фукусіма-1 знову в аварійній ситуації

Прем'єр-міністр Сіндзо Абе назвав зусилля з ліквідації атомної зброї обов’язком Японії як єдиної у світі країни, що зазнала ядерного нападу.

Антиядерні настрої в Японії посилилися після 2011 року, коли через природні катаклізми і неготовність до роботи в надзвичайних умовах сталася аварія на АЕС «Фукусіма-1».