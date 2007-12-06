Росія назвала ціну на газ для Білорусі

ВАТ "Газпром" на переговорах, що відбулися 5 грудня, запропонував Білорусі купувати газ в 2008 році за ціною 165 дол. за тис. куб. м. Про це повідомило анонімне джерело з білоруської сторони, близьке до переговорів, передає Правда.Ру.

За словами джерела, білоруська сторона в ході переговорів запропонувала ціну 119,5 дол. за тис. куб. м. Джерело також констатувало, що переговори, які пройшли 5 грудня, закінчилися безрезультатно.

За його словами, у разі покупки газу за ціною 165 дол. за тис. куб. м, Білорусь буде вимушена переглянути прогноз інфляції наступного року, збільшивши його з 6-8% до 10-11%. Він пояснив, що інфляцію в рамках 6-8% наступного року можливо буде утримати тільки за умови підвищення вартості газу в межах 23-25%. За його оцінкою, в 2007 році інфляція в Білорусі становитиме не менше 10% проти прогнозних 6-8%.

Нагадаємо, Білорусь і Росія домовилися про поставки газу на 2007 рік за ціною 100 дол. за тис. куб. м. У 2006 році Білорусь купувала російський газ за ціною 47 дол. за тис. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня Україна і Росія підписали контракти на поставку природного газу в 2008 році. Контракти на поставку газу в Україну в 2007 році були підписані між RosUkrEnergo A.G. (Швейцарія) і ЗАТ "УкрГаз-Енерго".

4 грудня ц.р. Росія і Україна узгодили ціну газу на 2008 рік на рівні 179,5 дол. за тис. куб. м. на кордоні з Україною. Ставка за транзит російського газу через територію України з 2008 р. становитиме 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км, через територію Росії для України - 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км.

Довідка УНІАН. За даними звіту Євростату за 2006 рік, європейським рекордсменом за ціною природного газу, що споживається у побуті, є Данія. Середній датчанин платить за тисячу кубічних метрів газу 1115,1 євро, що в 2,3 раза перевершує середньоєвропейський показник (498,5 євро за тис. куб. м).

Вартість природного газу для домогосподарств України в 2007 році становить 339 грн. за тис. куб. м (близько 45 євро), що в 11 разів нижче середньоєвропейського показника, розрахованого Євростатом.