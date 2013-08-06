ЗМІ: У найближчі три тижні до Росії приїде батько Сноудена
Візит батька Едварда Сноудена Лона Сноудена до Росії відбудеться у наступні три тижні, повідомила у вівторок представник його адвоката.
"Ми не можемо назвати конкретні дати. Швидше за все, протягом трьох тижнів", - сказала вона.
За її словами, адвокат Лона Сноудена вже подав документи на російську візу.
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Представник посольства РФ відмовився прокоментувати цю інформацію, пославшись на те, що мова йде про особисті дані, повідомляє РІА Новости.
Едвард Сноуден оприлюднив у ЗМІ відомості про програми стеження американських спецслужб за громадянами по всьому світу. Він втік з США, уряд яких розглядає його дії як державну зраду, в Гонконг, а 23 червня прибув до Москви. Минулого тижня екс-співробітник ЦРУ, який більше місяця перебував в транзитній зоні "Шереметьєво", отримав документи про надання тимчасового притулку в РФ строком на рік і залишив аеропорт. Адвокат Анатолій Кучерена повідомив минулої середи, що направив запрошення сім'ї Сноудена для приїзду до Росії.