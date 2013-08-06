ЗМІ: У найближчі три тижні до Росії приїде батько Сноудена

"Ми не можемо назвати конкретні дати. Швидше за все, протягом трьох тижнів", - сказала вона.

За її словами, адвокат Лона Сноудена вже подав документи на російську візу.

На тему: ЗМІ: Сноуден дав Путіну можливість «безкінечно компрометувати» США

Представник посольства РФ відмовився прокоментувати цю інформацію, пославшись на те, що мова йде про особисті дані, повідомляє РІА Новости.

Едвард Сноуден оприлюднив у ЗМІ відомості про програми стеження американських спецслужб за громадянами по всьому світу. Він втік з США, уряд яких розглядає його дії як державну зраду, в Гонконг, а 23 червня прибув до Москви. Минулого тижня екс-співробітник ЦРУ, який більше місяця перебував в транзитній зоні "Шереметьєво", отримав документи про надання тимчасового притулку в РФ строком на рік і залишив аеропорт. Адвокат Анатолій Кучерена повідомив минулої середи, що направив запрошення сім'ї Сноудена для приїзду до Росії.