У США суд довічно заборонив двом дітям обговорювати видобуток газу

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на газету Guardian.

За даними видання, сім'я Хеллоувіч, в якій проживали діти, раніше подала позов на газовидобувну компанію Range Resources Ltd. Батьки дітей вважали, що розпочатий підприємством видобуток газу поруч з їх фермою завдає шкоди їхній власності та шкодить здоров'ю дітей.

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Сторони тяганини досягли мирової угоди ще в 2011 році, проте подробиці цих домовленостей стали відомі тільки останнім часом. У рамках угоди компанія погодилася заплатити родині Хеллоувіч 750 тисяч доларів, в обмін позивачі зобов'язалися зняти претензії до газовиків і ніколи надалі не обговорювати проблеми газової промисловості.

Такі угоди між громадянами і видобувними компаніями не є рідкістю в США, але на цей раз увагу ЗМІ привернув той факт, що суд поширив її умови й на дітей Хеллоувіч - 10-річного хлопчика та його 7-річну сестру.

Представник Range Resources уже заявив, що компанія не вимагала, щоб судовий ордер діяв і щодо дітей. На його думку, умови мирової угоди в галузі нерозповсюдження інформації на них не поширюється.