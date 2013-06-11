США порахували запаси сланцевих нафти та газу в усьому світі

Про це повідомляється в дослідженні на сайті Управління енергетичної інформації США (EIA).

Друге місце за обсягами доступних запасів займають США (58 мільярдів барелів), третє - Китай (32 мільярди барелів). Великі запаси сланцевої нафти є також в Аргентині, Лівії, Венесуелі і Мексиці.

Світові запаси цього виду нетрадиційної сировини оцінені в 345 мільярдів баррелів, що складає десять відсотків від видобутих запасів всієї нафти.

На цю тему: Експерт закликав колег не спекулювати на темі сланцевого газу

У дослідженні оцінюються також запаси сланцевого газу. За цим показником перше місце посідає Китай (31,57 трильйона кубометрів), друге - Аргентина (22,71 трильйона кубометрів), третє - Алжир (20 трильйонів кубометрів).

США, де видобуток сланцевого газу зараз найбільш розвинений, стоять на четвертій сходинці з запасами в 18,83 трильйона кубометрів. Росія за запасами сланцевого газу виявилася на дев'ятому місці з запасами у вісім трильйонів кубометрів, передає Лента.ру.

Ресурси газоносних сланців в усьому світі оцінені в 206 трильйонів кубометрів, що становить 32 відсотки від світових доступних запасів природного газу.