США порахували запаси сланцевих нафти та газу в усьому світі
Росія посідає перше місце в світі за запасами сланцевої нафти з ресурсами 75 мільярдів барелів.
Про це повідомляється в дослідженні на сайті Управління енергетичної інформації США (EIA).
Друге місце за обсягами доступних запасів займають США (58 мільярдів барелів), третє - Китай (32 мільярди барелів). Великі запаси сланцевої нафти є також в Аргентині, Лівії, Венесуелі і Мексиці.
Світові запаси цього виду нетрадиційної сировини оцінені в 345 мільярдів баррелів, що складає десять відсотків від видобутих запасів всієї нафти.
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У дослідженні оцінюються також запаси сланцевого газу. За цим показником перше місце посідає Китай (31,57 трильйона кубометрів), друге - Аргентина (22,71 трильйона кубометрів), третє - Алжир (20 трильйонів кубометрів).
США, де видобуток сланцевого газу зараз найбільш розвинений, стоять на четвертій сходинці з запасами в 18,83 трильйона кубометрів. Росія за запасами сланцевого газу виявилася на дев'ятому місці з запасами у вісім трильйонів кубометрів, передає Лента.ру.
Ресурси газоносних сланців в усьому світі оцінені в 206 трильйонів кубометрів, що становить 32 відсотки від світових доступних запасів природного газу.