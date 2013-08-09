ЗМІ: Принц Вільям та Кейт Міддлтон ростять сина без няні

Няню для Георга поки не наймали, і Кетрін справляється з усім самостійно. Також допомагають і її батьки.

На тему: Кейт Міддлтон народила сина

Про це повідомляє ТСН з посиланням на Us Weekly.

"Кейт і Вільям з сином гуляють, грають з ним і приділяють йому максимум свого часу. Коли дитина засинає на ніч, то подружжя вечеряє в колі сім'ї, обговорюючи минулий день. Їжу для них готує економка Антонелла Фресолоні", - повідомляє видання.

Причому Вільям не гребує допомагати економці завантажувати посуд у посудомийну машину.

Як повідомляв УНІАН, дитина Вільяма і Кейт посіла третє місце в черзі на британський престол - після діда - принца Чарльза, і батька - принца Вільяма. Принц Кембриджський став першим онуком принца Чарльза і третім правнуком королеви Єлизавети Другої. Новонародженого охрестять або в кінці нинішнього року, або на початку 2014. Приватна церемонія відбудеться в Букінгемському палаці у вузькому сімейному колі, але пресі будуть надані офіційні фотографії події.