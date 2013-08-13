Присяжні визнали винним очільника бостонської мафії

Звинувачення включали бандитизм, вбивства, відмивання грошей, наркоторгівлю та зберігання зброї. Дж.Балджера, який не визнав провини за жодним з пунктів обвинувачення, виправдали тільки за звинуваченням у вимаганні. Тепер йому загрожує довічне позбавлення волі.

За даними Федерального бюро розслідувань США, у 1970-1980-і рр. Дж.Балджер керував бостонської мафією, що складалася переважно з уродженців Ірландії. У середині 1990-х рр. влада ухвалила заарештувати бандита, але, дізнавшись про це, він утік. Злочинець перебував у бігах до 2011р., поки не був затриманий разом зі своєю подругою в Санта-Моніці, передає РосБізнесКонсалтинг.