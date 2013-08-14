Десятки бойовиків Аль-Каїди атакують місто в Ємені
02:11, 14 серпня 2013Світ
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Десятки бойовиків міжнародної терористичної організації "Аль-Каїда" напали на місто Хавта на південному заході Ємену.
У результаті загинули троє солдатів, ще четверо поранені, повідомляє Associated Press з посиланням на службу безпеки країни.
За даними агентства, близько 70 бойовиків вчинили спробу захопити населений пункт Хавта (Hawtah) в провінції Лахдж. Багато городян втікли зі своїх будинків.
Зараз армія веде бій з екстремістами, кількість убитих бойовиків не уточнюється.
Наприкінці минулого тижня американський безпілотний літальний апарат знищив на півдні Ємену п'ятьох бойовиків, ймовірно, з "Аль-Каїди", зауважує РІА Новости.
За даними уряду Ємену, з початку серпня на території країни ударами з БПЛА ліквідовані 34 терористи.
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