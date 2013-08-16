Сноуден працював на ЦРУ, щоб мати доступ до секретних даних

Про це пише Reuters з посиланням на джерела, знайомі з розслідуванням справи Сноудена.

За їх даними, Сноуден почав збирати документи, що стосуються програм стеження, у квітні 2012 року. Тоді він працював у корпорації Dell, куди влаштувався 2009 року. Коли Сноуден скачував перші секретні матеріали, його робота в Dell була пов'язана з програмою АНБ із збирання даних, переданих через оптоволоконні кабелі, зокрема і трансокеанські.

Вважалося, що Сноуден почав збирати дані спецслужб, влаштувавшись до компанії-підрядника ЦРУ Booz Allen Hamilton - тобто в березні 2013 року. Але, як раніше заявляв і сам Сноуден, він прийшов до цієї компанії спеціально, щоб отримати доступ до додаткових секретних документів.

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У Dell відмовилися коментувати цю інформацію, пославшись на клієнта компанії, який просив не поширювати відомості про Сноудена.

Едвард Сноуден передав ЗМІ секретні матеріали про роботу американських спецслужб у червні 2013 року, нагадує Лента.ру. Зокрема, він розповів про програму стеження PRISM, яка дозволяє спецслужбам відстежувати приватне електронне листування і телефонні переговори. За словами Сноудена, спецслужби США мають необмежений доступ до серверів найбільших інтернет-компаній світу.