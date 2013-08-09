В американській розвідці скоротять 90% системних адміністраторів

За даними Александера, зараз в АНБ працюють близько тисячі системних адміністраторів. Виступаючи в Нью-Йорку на міжвідомчої колеги у присутності глав ФБР і ЦРУ, генерал зазначив, що більшу частину їх можна замінити за допомогою новітніх технологій.

"Склалося порочне коло, коли люди одночасно займаються передачею інформації, забезпеченням безпеки мережі та іншими речами, які краще виконають машини", - цитує РІА "Новости" з посиланням на новинний портал Huffington Post.

Він також підтвердив, що в АНБ вводиться правило, згідно з яким системні адміністратори, одним з яких, зокрема, був Едвард Сноуден, який втік у Росію, при допуску до секретної інформації будуть зобов'язані працювати в присутності колеги.

Едвард Сноуден оприлюднив у ЗМІ відомості про програми стеження американських спецслужб за громадянами по всьому світу. Він втік з США, уряд яких розглядає його дії як державну зраду, в Гонконг, пізніше прибув до Москви, де отримав тимчасовий притулок строком на рік.