Колишні міністр оборони Грузії і депутат побились в аеропорту Ніцци

Екс-міністра оборони Грузії Іраклія Окруашвілі було затримано (Франція) після бійки з колишнім депутатом парламенту Грузії Мерабом Самадашвілі.

Після допиту Окруашвілі було звільнено, повідомляє «Грузія Оnline».

За деякими даними, інцидент пов'язаний із завданням поранення охоронцями Самадашвілі охоронцеві екс-міністра оборони Окруашвілі в Тбілісі у 2008 році.

"Він так його побив, що все представництво Turkish Airlines намагалося його втримати... З іншого боку, прибула поліція аеропорту, і Окруашвілі кинули в холодну на дві години... Виявляється, його не випустили, доки не відлетів літак", - написав журналіст Георгій Попхадзе.

Подію в аеропорту Ніцци підтверджує і соратник Окруашвілі Тео Тлашадзе.

"На парламентських виборах 2008 року з нами боролося ЄНД (партія «Єдиний національний рух» - УНІАН). У виборчому штабі Надзаладеві, у присутності Мераба Самадашвілі, члена охорони Іраклія Окруашвілі Паата Халадзе було поранено охороною Самадашвілі. Саме цей інцидент згадав Окруашвілі в аеропорту Ніцци", - заявила Тлашадзе.