«Брати-мусульмани» скасували мітинги, заплановані на сьогодні

Рух «Брати-мусульмани» скасував акції протесту, заплановані на неділю. Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на «Аль-Арабія». Своє рішення організація пояснила «міркуваннями безпеки».

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Як відомо, минулої п'ятниці, яку «Брати-мусульмани» назвали «п'ятницею гніву», під час зіткнень між прихильниками поваленого президента Мухаммеда Мурсі з поліцією було вбито 173 людини.

Крім того, єгипетська влада розпорядилася закривати основні мечеті країни після кожної молитви, щоб не допускати їх перетворення на притулок ісламістських опозиціонерів, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на інтернет-ресурс "Аль-Масрі аль-Яум".