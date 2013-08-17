У Каїрі поліція знову бере штурмом зайняту ісламістами мечеть

На кадрах прямої трансляції, яку ведуть телеканали з району мечеті, чутно постріли і видно десятки заарештованих людей, яких військові усаджують в бронемашини, повідомляє РІА «Новости».

"У деяких внутрішніх приміщеннях залишаються прихильники Мурсі, а в сусідніх - вже поліція", - сказав очевидець подій - медик, що працює всередині.

За його словами, штурмовики використовують вогнепальну зброю і сльозогінний газ. Весь ранок військові намагалися домовитися з опозиціонерами про добровільну здачу.

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У мечеті було розгорнено госпіталь, і сюди ж звозили тіла опозиціонерів, які загинули в п'ятничних сутичках із силовиками. Мечеть "Аль-Фатх" розташована на площі Рамзеса, яка стала місцем найкровопролитніших сутичок минулого дня, коли ісламісти намагалися організувати "Марш мільйонів".

За останніми даними, в результаті вчорашніх сутичок в Єгипті загинуло до 173 людей.

Як повідомляв УНІАН, єгипетські військові на початку липня скинули президента Мурсі на тлі масових протестів проти його правління. Цього тижня хвиля заворушень прокотилася Єгиптом після того, як силовики почали розганяти наметові табори прихильників Мурсі. На місяць у країні запроваджено режим НС, а в ряді провінцій оголошено комендантську годину.