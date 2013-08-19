Помер самопроголошений «король всіх циганів»

У Туреччині на 59-му році життя помер громадянин Румунії Флорін Чоаба, відомий як самопроголошений «король всіх циганів».

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Чоаба помер в Антальї, куди приїхав відпочивати з родиною. 13 серпня його госпіталізували з інфарктом. Інших подробиць про смерть Чоаби поки немає. Дата і час похорону румунського цигана поки не визначені.

Співчуття близьким Чоаби висловив особисто президент Румунії Траян Бесеску, який брав участь на його запрошення в кількох циганських святах.

Чоаба народився в 1954 році в родині впливового циганського барона, депортованого в роки Другої світової війни в Придністров'я, який згодом оселився на півдні Румунії. У 1997 році, невдовзі після смерті батька, він проголосив себе «королем циганів всього світу».

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Незабаром після цього, в 2003 році, він прославився рішенням видати свою 12-річну дочку заміж за 15-річного хлопця. Це рішення спричинило широкий резонанс в усьому світі, після чого Чоаба визнав свою неправоту і пообіцяв боротися з циганською традицією укладати шлюби між дітьми.

Крім того, Чоаба відомий тим, що закликав сім'ї циганів віддавати дітей до школи. Він сподівався, що це допоможе його народу покінчити з убогістю, причиною якої Чоаба вважав брак освіти. У 2005 році він балотувався на виборах до румунського парламенту, але не пройшов.

У Румунії мешкає найбільша в Європі циганська діаспора. За даними останнього перепису населення, в країні налічується дещо більше 600 тисяч циганів. В той же час за неофіційними даними їхня кількість в країні може досягати двох мільйонів.