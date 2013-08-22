Туристка, якій акула відкусила руку, померла

Німецька туристка Яна Луттеропп, яка втратила руку після нападу акули на Гаваях, померла у лікарні.

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на «Гардіан», акула напала на Луттеропп на відстані 100 м від берега, коли дівчина займалася підводним плаванням. Хижак відкусив їй праву руку.

Це перша смерть після нападу акули з 2004 року. Тоді серфінгіст помер на березі від значної втрати крові ще до прибуття рятувальників.

Дослідники відзначають зростання кількості нападів акул в останні два роки - 8 атак у 2013 році і 10 - у 2012-му. Раніше цей показник не перевищував 4 напади.