Акула відкусила руку туристці з Німеччини

Місцева влада повідомила, що акула напала на 20-річну дівчину, коли та купалася на пляжі острова Мауї - приблизно за 50 метрів від берега.

Постраждалу доставили ​​в шпиталь, лікарі оцінили її стан на час прибуття як критичний.

Це вже сьомий напад акули на людину в гавайських водах в 2013 році і четвертий на пляжах острова Мауї, зазначає РІА Новости.