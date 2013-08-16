Акула відкусила руку туристці з Німеччини

06:04, 16 серпня 2013
Разное
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Акула відкусила праву руку у молодої туристки з Німеччини, яка відпочивала на Гавайських островах.

Місцева влада повідомила, що акула напала на 20-річну дівчину, коли та купалася на пляжі острова Мауї - приблизно за 50 метрів від берега.

Постраждалу доставили ​​в шпиталь, лікарі оцінили її стан на час прибуття як критичний.

Це вже сьомий напад акули на людину в гавайських водах в 2013 році і четвертий на пляжах острова Мауї, зазначає РІА Новости.

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