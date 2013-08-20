Суд у справі Лісогора в Ліберії відбудеться наступного тижня

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

На тему: ЗМІ: Ліберійська поліція вже відпустила українського плавця Лісогора

“З метою з’ясування обставин цієї справи довкола громадян України Лісогора та Сліпченка на нашу дипломатичну установу в Сенегалі надіслано ноту ліберійської сторони з проханням оперативно проінформувати українське дипломатичне представництво щодо порушеного питання. Поки що відповіді від них ми не отримували”, - сказав Перебийніс.

Він зазначив, що в Ліберії відбулась розмова представника України з Лісогором, і підтверджено факт порушення “місцевими компетентними органами справи за підозрою в утриманні громадянина України в Монровії”.

За словами Перебийніса, суд у цій справі відбудуться наступного тижня.

Перебийніс зазначив, що Лісогор забезпечений адвокатом та спростовує висунуті проти нього обвинувачення, “які, як він зазначає, грунтуються на поширеній Сліпченком інформації”.

Також Перебийніс зазначив, що на даний час Лісогор перебуває у своєму помешканні в Ліберії.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня телеканал ТВi з посиланням на ліберійське видання Heritage повідомив, що Лісогор і його бізнес-партнер Микола (за іншими даними – Сергій) Чернишов, який володіє в Ліберії кількома казино, дев'ять днів незаконно утримували в одній із квартир громадянина України Івана Сліпченка.

Того ж дня Лісогор спростував інформацію про його затримання поліцією в Ліберії.

Водночас Лісогор відзначив, що якийсь конфлікт мав місце, і зараз українець намагається його залагодити. Про причини і сторони конфлікту Лісогор не розповів.