Росія витратить на єдність нації майже 7 мільярдів рублів

Документ, розроблений Мінекономрозвитку, опубліковано на сайті уряду РФ вранці 25 серпня, повідомляє Lenta.ru.

У рамках ФЦП планується виділити 6766,35 мільйона рублів, у тому числі 4581,91 мільйона з федерального бюджету і приблизно 2184,44 мільйона з бюджетів суб'єктів федерації і місцевих бюджетів.

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Мета ФЦП - зміцнення єдності багатонаціонального народу Російської Федерації (російської нації), підкреслюється в довідці до документа. Передбачається, що реалізація програми призведе до зміцнення єдності російської нації і розвитку єдиного етнокультурного простору Росії, до прогнозування міжнаціональних і міжрелігійних конфліктів, до зниження економічного збитку від них, до поліпшення інвестиційної привабливості регіонів, у тому числі Північного Кавказу, до зростання ефективності використання етнокультурного потенціалу країни, а також до поліпшення етнокультурного і соціального самопочуття корінних народів Росії.

Як повідомляло РІА Новости, в проекті ФЦП фінансування програми було закладено в обсязі 38 мільярдів рублів, проте в ході роботи над документом воно було істотно скорочено.