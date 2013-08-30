Двоє кошенят паралізували рух метро Нью-Йорка (фото)

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на американські ЗМІ, інцидент стався в четвер. Вранці в поліцію подзвонила жінка і сказала, що двоє її вихованців загубилися в метро. Після багатогодинних пошуків на одній з відкритих станцій підземки було знайдено двоє кошенят.

Співробітники метро знеструмили контактні рейки на лініях B і Q, а поліцейські, які прибули на місце, піймали кошенят і передали власниці. Яким чином кошенята опинилися в метро, залишилося загадкою.