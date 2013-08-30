Посланник ООН із роззброєння залишила Сирію

Кейн входила до складу групи експертів ООН з хімічної зброї, які проводять розслідування у Сирії. У п'ятницю місія завершила роботу і в суботу вранці, як очікується, залишить країну, повідомляє РІА Новости.

Чергове загострення ситуації в Сирії сталося 21 серпня, коли ряд ЗМІ повідомив про масштабне застосування військами уряду хімічної зброї в околицях Дамаска.

Жертвами атаки стали, за попередніми даними, понад 600 людей. Коаліція національної опозиції Сирії стверджує, що число жертв могло досягти 1,3 тисячі осіб. Після інциденту сторони конфлікту неодноразово заявляли про свою непричетність, звинувачуючи у трагедії опонентів.