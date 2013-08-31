Літак у Таїланді потрапив у турбулентність: 45 постраждалих
10:17, 31 серпня 2013Світ
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Пасажирський лайнер тайської авіакомпанії THAI, що летів з Бангкока в Гонконг з 526 пасажирами і членами екіпажу на борту, незадовго до посадки в пункті призначення потрапив в зону сильної турбулентності, травми отримали 30 пасажирів і 15 членів екіпажу, повідомляє в суботу сайт газети Bangkok Post.
Ще один пасажир отримав травму голови
Як повідомив міністр транспорту Таїланду Чадчарт Сіттіпунт (Chadchart Sittipunt), більшість отриманих постраждалими травм побоювань не викликають. Сильніше за всіх, за його словами, постраждав один з бортпровідників рейсу, у якого виявилася зламана ключиця, передає РІА Новости.
Ще один пасажир отримав травму голови , пробивши пластикову стелю салону лайнера. "Я доручив керівництву THAI подбати про потерпілих. Всі витрати покриє страховка" , - повідомив міністр. У свою чергу представники авіакомпанії вже принесли пасажирам рейсу свої вибачення і пообіцяли понести всі додаткові витрати з медичного обслуговування постраждалих.
Літак повернувся в Бангкок без пасажирів для контрольного огляду .
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