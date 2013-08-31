Літак у Таїланді потрапив у турбулентність: 45 постраждалих

Як повідомив міністр транспорту Таїланду Чадчарт Сіттіпунт (Chadchart Sittipunt), більшість отриманих постраждалими травм побоювань не викликають. Сильніше за всіх, за його словами, постраждав один з бортпровідників рейсу, у якого виявилася зламана ключиця, передає РІА Новости.

Ще один пасажир отримав травму голови , пробивши пластикову стелю салону лайнера. "Я доручив керівництву THAI подбати про потерпілих. Всі витрати покриє страховка" , - повідомив міністр. У свою чергу представники авіакомпанії вже принесли пасажирам рейсу свої вибачення і пообіцяли понести всі додаткові витрати з медичного обслуговування постраждалих.

Літак повернувся в Бангкок без пасажирів для контрольного огляду .