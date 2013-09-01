Рівень радіації на Фукусимі-1 виріс у 18 разів за дев'ять днів

Як повідомляє Lenta.ru з посиланням на агентство Reuters, про це оголосив у неділю, 1 вересня, оператор електростанції - Tokyo Electric Power Co (Tepco).

Проведений у суботу вимір показав, що радіація в одному з водних резервуарів АЕС становить 1800 мілізівертів на годину: це означає, що перебуваючи поряд із зараженою водою, людина померла б протягом чотирьох годин. Замір, проведений в тому ж резервуарі 22 серпня, дав результат 100 мілізівертів на годину.

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Також у серпні через черговий витік зараженої води рівень радіаційної небезпеки на «Фукусимі» підвищили з першої до третього ступеня за міжнародною шкалою INES. Пізніше Міжнародне агентство з атомної енергії розкритикувало японську сторону за цей крок: у МАГАТЕ визнали, що він вводить громадськість в оману, змушуючи переоцінювати реальний рівень небезпеки.