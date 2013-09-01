Іран попередив про "вибухонебезпечність" сирійського конфлікту

Про це заявила в неділю офіційний представник МЗС Ірану Марзійе Афхам, повідомляє РІА Новости.

"Ми не прагнемо до того, щоб швидко засуджувати сформовану ситуацію. Ми неодноразово заявляли, що виступаємо проти будь-яких авантюр в регіоні, оскільки це може призвести до тяжких наслідків, тим більше що регіон досить вибухонебезпечний. І це може призвести до нової кризи" , - сказала Афхам після закінчення церемонії офіційного вступу на посаду в якості представника МЗС Ірану.

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При цьому вона зазначила, що сторони сирійського конфлікту повинні почати діалог для пошуку політичного врегулювання ситуації, що склалася в Сирії.

"Всі сторони сирійського конфлікту повинні почати переговори для політичного врегулювання ситуації" , - додала Афхам.

Чергове загострення ситуації в Сирії сталося 21 серпня, коли ряд ЗМІ повідомив про масштабне застосування військами уряду хімічної зброї в околицях Дамаска. Сторони конфлікту неодноразово заявляли про свою непричетність , звинувачуючи у трагедії опонентів.

Влада США оприлюднили в п'ятницю скорочену версію доповіді з даними розвідки , в якому поклали на режим Башара Асада відповідальність за хіматаку під Дамаском 21 серпня. За даними американської сторони , тоді загинули щонайменше 1 тисяча 429 сирійців. Білий дім направив в конгрес проект документа щодо Сирії , який пропонується прийняти законодавцям . Обама , таким чином , формально запросив у палати представників і сенату схвалення військової операції . Необхідність військового удару обгрунтовується в проекті документа тим , що дії сирійської влади є порушенням міжнародних норм, зокрема конвенції про заборону хімічної зброї та резолюції 1540 Ради Безпеки ООН.