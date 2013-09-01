Франція готова воювати в Сирії, але потребує союзників - голова МВС

Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Мануель Вальс, повідомляє в неділю РІА Новости з посиланням на агентство Рейтер.

"Франція не може піти на це сама. Нам потрібна коаліція" , - цитує агентство слова Вальса.

За даними агентства, прем'єр-міністр Франції Жан -Марк Ейро 2 вересня зустрінеться з головами парламенту та політичною опозицією щодо сирійського питання .

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Нагадаємо, влада США оприлюднила в п'ятницю скорочену версію доповіді з даними розвідки, в якій поклали на режим Башара Асада відповідальність за хіматаку під Дамаском 21 серпня. За даними американської сторони, тоді загинули щонайменше 1,429 тисячі сирійців.

Білий дім спрямував у конгрес проект документу щодо Сирії, який пропонується прийняти законодавцям. Обама , таким чином, формально запросив у палати представників і сенату схвалення військової операції. Необхідність військового удару обґрунтовується в проекті документа тим, що дії сирійської влади є порушенням міжнародних норм, зокрема, конвенції про заборону хімічної зброї та резолюції 1540 Ради Безпеки ООН.