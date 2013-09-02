США підозрює "Аль- Каїду" в спробі потрапити до лав спецслужб

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на видання Washington Post.

Газета посилається на секретні документи, надані журналістам екс-співробітником спецслужб США Едвардом Сноуденом . Документи містять інформацію про бюджетні витрати уряду США на ЦРУ та Агентства національної безпеки.

Згідно з документами, особливе занепокоєння Білого дому викликала та обставина, що заявки на працевлаштування в ЦРУ ​​неодноразово подавали люди, що мали тісні контакти з терористичними і ворожими для США угрупованнями, найчастіше "Аль -Каїдою", ХАМАС і "Хезболлах". Представник ЦРУ підтвердив виданню інформацію про спроби потрапити, але підкреслив, що їх число було невелике і становило близько 20% від всіх заявок, відхилених спецслужбою з міркувань безпеки.

Документи Сноудена також свідчать про зростання занепокоєння з приводу внутрішніх загроз і в керівництві АНБ . У 2011 році планувалося провести 4 тисячі перевірок підозрілої активності співробітників агентства. Але через затримки у їх проведенні, а також через нерівномірний розподіл коштів на таку роботу серед спецслужб, АНБ не змогло вчасно відстежити витік секретних документів, з яким пов'язаний Сноуден, зазначає видання.

Ще одним важливим фактором, що зробив можливим витік секретної інформації АНБ, стала затримка в процесі впровадження автоматичної системи, спрямованої на виявлення підозрілої активності агентів спецслужби. Проект було анонсовано в 2011 році, але потім основні ресурси було переорієнтовано на пом'якшення наслідків від витоків, організованих Бредлі Меннінгом, і дату остаточного впровадження системи було відстрочено, пише газета.