Microsoft купує Nokia за $ 7 мільярдів

07:54, 03 вересня 2013
Світ
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Виробник програмного забезпечення Microsoft домовився про купівлю підрозділу Nokia, який займається випуском мобільних телефонів (Devices & Services).

Операцію проведуть в першому кварталі майбутнього року / Фото: wpcentral.com

Про це повідомляється в прес-релізі американської компанії.

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Близько 2,17 мільярда доларів Microsoft заплатить за патенти, інші кошти - п'ять мільярдів доларів - підуть власне на покупку Devices & Services, повідомляє Lenta.ru.

Угода, як очікується, буде закрита в першому кварталі майбутнього року. Microsoft для оплати покупки планує залучити кошти, розміщені на закордонних рахунках.

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