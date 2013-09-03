Microsoft купує Nokia за $ 7 мільярдів

Про це повідомляється в прес-релізі американської компанії.

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Близько 2,17 мільярда доларів Microsoft заплатить за патенти, інші кошти - п'ять мільярдів доларів - підуть власне на покупку Devices & Services, повідомляє Lenta.ru.

Угода, як очікується, буде закрита в першому кварталі майбутнього року. Microsoft для оплати покупки планує залучити кошти, розміщені на закордонних рахунках.