Microsoft купує Nokia за $ 7 мільярдів
07:54, 03 вересня 2013Світ
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Виробник програмного забезпечення Microsoft домовився про купівлю підрозділу Nokia, який займається випуском мобільних телефонів (Devices & Services).
Угоду підпишуть в першому кварталі наступного року / Фото: wpcentral.com
Про це повідомляється в прес-релізі американської компанії.
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Близько 2,17 мільярда доларів Microsoft заплатить за патенти, інші кошти - п'ять мільярдів доларів - підуть власне на покупку Devices & Services, повідомляє Lenta.ru.
Угода, як очікується, буде закрита в першому кварталі майбутнього року. Microsoft для оплати покупки планує залучити кошти, розміщені на закордонних рахунках.
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