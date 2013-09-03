Росія витратить на закупівлі зброї 500 мільярдів євро

Про це заявив спецпредставник президента Росії в Придністров'ї, віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін у вівторок в Кишиневі, повідомляє РІА Новости.

За його словами, порядок денний 21 століття для Росії зараз перебуває в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

"У Європейському союзі про це теж добре знають. Саме тому ми вважаємо, що нам потрібно моментально і негайно, не втрачаючи часу, вкладати кошти в розвиток східних територій. Ми будемо переміщати туди ракетобудівну й авіаційну промисловість. Ми до 2020 року збираємося вкласти в переозброєння російських збройних сил 500 мільярдів євро тільки на закупівлі, а на технічне переоснащення підприємств - 100 мільярдів доларів", - сказав Рогозін.

Нагадаємо, раніше він заявляв, що в Росії розглядають можливість повністю локалізувати на території країни випуск українських літаків Ан-124 «Руслан» і відмовитися від випуску Ан-70.