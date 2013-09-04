Маніяк Кастро наклав на себе руки - агентство

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ.

Аманда Беррі, Джина Дехесус і Мішель Найт пропали в період з 2002 по 2004 рік у віці 14, 16 і 20 років відповідно і були звільнені на початку травня після того, як один із сусідів почув, як Беррі кликала на допомогу. Всі троє потерпілих зазнавали сексуального насильствата побоїв, також Кастро морив своїх полонянок голодом. Під час перебування в полоні у Беррі народилася від Кастро дитина.

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У загальній складності викрадачеві були пред'явлені звинувачення за 977 пунктами. За словами прокурорів, додатковою обтяжувальною обставиною у цій справі було те, що в однієї з дівчат було кілька викиднів через побої, що кваліфікується як вбивство. У серпні він був засуджений до довічного ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення.