МАГАТЕ на прохання Росії оцінює ядерні ризики удару по Сирії

"Я можу підтвердити, що МАГАТЕ отримало офіційний запит Російської Федерації. Агентство розглядає поставлені запитання", - повідомила РІА Новости офіційний представник МАГАТЕ Джил Тюдор.

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Раніше постпред Росії при міжнародних організаціях у Відні Володимир Воронков повідомив, що надіслав офіційний запит гендиректору МАГАТЕ Юкія Амано з проханням проаналізувати ядерні ризики в разі удару США по Сирії. Відповідні листи також були направлені постпредам країн МАГАТЕ.

За словами представників МЗС РФ, Росія стурбована ризиками, пов'язаними з можливим навмисним або ненавмисним попаданням заряду по мініатюрному реактору-джерелу нейтронів (Мрин), який розташований поблизу Дамаска. Попадання може спричинити за собою зараження прилеглої території збагаченим ураном і несе небезпеку з точки зору розповсюдження ядерної технології.

Дипломатичні джерела у Відні повідомляють, що питання про аналіз ядерних ризиків буде поставлений у виступі російського представника на відкривається в понеділок сесії Ради керуючих МАГАТЕ.

Ситуація в Сирії загострилася після 21 серпня, коли з'явилася інформація про застосування урядовими військами хімічної зброї в ході операцій проти бойовиків під Дамаском. Західні країни, включаючи США і Великобританію, скористалися цією непідтвердженою інформацією та заговорили про можливе військове втручання в сирійський конфлікт в обхід ООН. Напередодні комітет сенату США з міжнародних справ прийняв резолюцію, яка санкціонує проведення військової операції в Сирії. Голосування Конгресу щодо цього документу відбудеться 9 вересня.

Інтервенцію проти Сирії без мандата Ради Безпеки ООН підтримують сім країн Євросоюзу. Це Франція, Данія, Хорватія, Румунія, Греція, Латвія і Кіпр.

Загальну позицію ЄС належить виробити главам МЗС 28 країн Союзу на неформальній зустрічі у Вільнюсі 6-7 вересня.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що не виключає згоди Москви на військову операцію в Сирії, якщо вина Дамаска в застосуванні хімзброї буде доведена, але лише з санкції РБ ООН.