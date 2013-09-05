У ЄС виступають проти військового вирішення конфлікту в Сирії

16:08, 05 вересня 2013
Світ
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Військового рішення сирійського конфлікту не існує, врегулювання може бути досягнуто тільки політичним шляхом.

ван Ромпей

Про це повідомив голова Європейської ради Херман Ван Ромпей, передає РІА Новости.

"Немає військового вирішення (конфлікту) в Сирії. Рішення може бути тільки політичним" , - сказав він журналістам у четвер на брифінгу в передмісті Санкт-Петербурга Стрельні, де в четвер розпочався саміт G20.

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Також він зазначив, що на міжнародній спільноті лежить відповідальність за те, аби кровопролиття в Сирії було зупинено, а особи, відповідальні за застосуванням хімічної зброї, притягнуті до відповідальності.

"Чітка і рішуча реакція (з боку світового співтовариства) має вирішальне значення" , - наголосив ван Ромпей.

Схожу думку висловив на брифінгу саміту G20 і голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу.

"Європейський Союз упевнений, що зусилля мають бути докладені до політичного врегулювання" , - сказав Баррозу.

Нагадаємо, сьогодні в Санкт-Петербурзі відкрився саміт G20, який 5-6 вересня пройде в Костянтинівському палаці в Стрельні. Під час проведення саміту країн «Великої двадцятки» учасники форуму мають намір обговорити економічні проблеми, інвестиціїта конфлікт в Сирії.

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