У ЄС виступають проти військового вирішення конфлікту в Сирії

Про це повідомив голова Європейської ради Херман Ван Ромпей, передає РІА Новости.

"Немає військового вирішення (конфлікту) в Сирії. Рішення може бути тільки політичним" , - сказав він журналістам у четвер на брифінгу в передмісті Санкт-Петербурга Стрельні, де в четвер розпочався саміт G20.

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Також він зазначив, що на міжнародній спільноті лежить відповідальність за те, аби кровопролиття в Сирії було зупинено, а особи, відповідальні за застосуванням хімічної зброї, притягнуті до відповідальності.

"Чітка і рішуча реакція (з боку світового співтовариства) має вирішальне значення" , - наголосив ван Ромпей.

Схожу думку висловив на брифінгу саміту G20 і голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу.

"Європейський Союз упевнений, що зусилля мають бути докладені до політичного врегулювання" , - сказав Баррозу.

Нагадаємо, сьогодні в Санкт-Петербурзі відкрився саміт G20, який 5-6 вересня пройде в Костянтинівському палаці в Стрельні. Під час проведення саміту країн «Великої двадцятки» учасники форуму мають намір обговорити економічні проблеми, інвестиціїта конфлікт в Сирії.