Президент Болівії звинуватив Обаму в планах вбивства Асада - ЗМІ

”Ніколи ще проблеми не вирішувалися за допомогою військової інтервенції, а згода комісії конгресу США з міжнародних справ - це перший крок для вторгнення Сполучених Штатів (до Сирії), які мають цю мету”, - наводить слова Моралеса агентство РІА «Новости» з посиланням на венесуельське видання Noticias24.

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На його думку, Обама вважає себе ”світовим інтервентом”. Раніше болівійський лідер заявляв, що США планують військову операцію в Сирії з тим, щоб заволодіти її природними ресурсами.

Як повідомляв УНІАН, ситуація в Сирії загострилася після 21 серпня, коли з`явилася інформація про застосування урядовими військами хімічної зброї під час операцій проти бойовиків під Дамаском. Західні країни, включаючи США і Великобританію, скористалися цією непідтвердженою інформацією та заговорили про можливе військове втручання в сирійський конфлікт в обхід ООН.

Напередодні комітет сенату США з міжнародних справ прийняв резолюцію, яка санкціонує проведення військової операції в Сирії. Голосування конгресу по цьому документу відбудеться 9 вересня.