Президент Малаві продала літак, щоб нагодувати мільйон голодуючих

За даними казначейства Малаві, за рахунок продажу реактивного літака бізнес-класу Dassault Falcon 900EX, придбаного попереднім президентом країни Бінгу ва Мутаріка в 2009 році, державний бюджет поповнився на 15 мільйонів доларів. Всі ці гроші підуть на закупівлю маїсу і бобів для голодуючих, пише Лента.ру з посиланням на Reuters.

У повідомленні наголошується, що отримані за літак гроші складають більше половини всіх коштів, виділених владою на забезпечення голодуючих їжею. Всього в список нужденних в країні внесено майже півтора мільйона осіб при населенні приблизно в 16 мільйонів.

Рішення про продаж літака було прийнято новим президентом Малаві Джойс Бандою, яка оголосила про намір істотно перерозподілити бюджетні витрати на користь простих людей. Крім літака були продані понад 30 «мерседесів», які використовувалися адміністрацією президента, а власну зарплату глава держави знизила на 30%.

За рахунок цих заходів Банда сподівається налагодити відносини із зарубіжними спонсорами, гуманітарна допомога з боку яких становить близько 40% державного бюджету .

Після купівлі літака обсяги виділених Малаві з-за кордону коштів різко скоротилися, оскільки спонсорів розлютила подібна трата грошей, які мали піти на допомогу нужденним. Зокрема, Великобританія, яка вносить найвагоміший внесок до бюджету Малаві, скоротила свої щорічні пожертвування майже на п'ять мільйонів доларів.

Республіка Малаві розташована на сході Африки і входить до числа країн з украй низьким рівнем життя. Нинішній президент Джойс Банда зайняла цей пост після смерті її попередника Бінгу ва Мутаріка у квітні 2012 року.