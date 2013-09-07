Німеччина стала дванадцятою країною, яка підтримала операцію США в Сирії
15:52, 07 вересня 2013Світ
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Німеччина стала дванадцятою країною, яка підписала заяву з вимогою жорсткої реакції міжнародного співтовариства на застосування хімзброї в Сирії.
Меркель підтримала операцію в Сирії / Фото: bundeskanzlerin.de
Про це повідомляє в суботу агентство Франс Прес з посиланням на главу німецького МЗС Гідо Вестервелле.
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Текст заяви, яку раніше підписали Австралія, Канада, Франція, Італія, Японія, Південна Корея, Саудівська Аравія, Іспанія, Туреччина, Великобританія і США, поширив у п'ятницю Білий дім. Таким чином, Німеччина стала п'ятою країною ЄС, яка підписала документ на підтримку дій США проти Сирії навіть у відсутність мандату РБ ООН, повідомляє РІА Новости.
"Канцлер ФРН Ангела Меркель і я прийняли рішення підтримати спільну заяву", - сказав Вестервелле.
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