Німеччина стала дванадцятою країною, яка підтримала операцію США в Сирії

Про це повідомляє в суботу агентство Франс Прес з посиланням на главу німецького МЗС Гідо Вестервелле.

На тему: Обама про удар по Сирії: це не буде новий Ірак або Афганістан

Текст заяви, яку раніше підписали Австралія, Канада, Франція, Італія, Японія, Південна Корея, Саудівська Аравія, Іспанія, Туреччина, Великобританія і США, поширив у п'ятницю Білий дім. Таким чином, Німеччина стала п'ятою країною ЄС, яка підписала документ на підтримку дій США проти Сирії навіть у відсутність мандату РБ ООН, повідомляє РІА Новости.

"Канцлер ФРН Ангела Меркель і я прийняли рішення підтримати спільну заяву", - сказав Вестервелле.