Міністри ЄС закликали до "сильної відповіді" на хіматаку в Сирії

Про це заявила глава дипломатії Євросоюзу Кетрін Ештон на зустрічі у Вільнюсі.

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У Вільнюсі пройшла зустріч міністрів 28 європейських країн. На зустрічі був присутній також державний секретар США Джон Керрі, як повідомляє Газета.ру з посиланням на Reuters.

Ештон зазначила, що все вказує на те, що влада Сирії відповідальна за хімічну атаку 21 серпня в передмісті Дамаска.

Проте інформація про те, чи схвалили європейські міністри військове втручання США і НАТО в Сирію, поки не повідомляється.