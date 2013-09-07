Міністри ЄС закликали до "сильної відповіді" на хіматаку в Сирії
17:18, 07 вересня 2013Світ
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Європейські міністри закордонних справ закликали дати однозначну й «сильну відповідь» проти винних у хімічній атаці в передмісті Дамаска.
Ештон: все вказує на те, що влада Сирії відповідальна за хіматаку / Фото : vestikavkaza.ru
Про це заявила глава дипломатії Євросоюзу Кетрін Ештон на зустрічі у Вільнюсі.
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У Вільнюсі пройшла зустріч міністрів 28 європейських країн. На зустрічі був присутній також державний секретар США Джон Керрі, як повідомляє Газета.ру з посиланням на Reuters.
Ештон зазначила, що все вказує на те, що влада Сирії відповідальна за хімічну атаку 21 серпня в передмісті Дамаска.
Проте інформація про те, чи схвалили європейські міністри військове втручання США і НАТО в Сирію, поки не повідомляється.
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