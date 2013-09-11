Представник Ватикану при ООН: удари по Сирії призведуть до трагедії

02:09, 11 вересня 2013
Світ
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Військове втручання третіх країн в сирійський конфлікт призведе до погіршення ситуації в країні, заявив у Нью-Йорку представник Святого Престолу при ООН архиєпископ Френсіс Чуллікат.

ватикан / Фото : goodlanding.ru

Його заяву передало у вівторок радіо Ватикану.

"Військовий напад на Сирію незаконний, невиправданий і може призвести до величезної людської трагедії, особливо для тих людей, які вже покинули свої будинки, страждають від голоду і відсутності медичної допомоги", - підкреслив ватиканський дипломат, повідомляє РІА Новости.

Представник Святого Престолу при ООН закликав світових лідерів зробити все можливе, щоб мирними засобами зупинити подальшу ескалацію насильства в Сирії.  "Зокрема, угода про припинення вогню допомогла б співробітникам гуманітарних організацій дістатися до найбільш постраждалих районів країни", - зазначив архієпископ Чуллікат.

"Як ми можемо думати про втручання військових як про єдино можливий засобі врегулювання? Хіба йому немає альтернативи? Мета не може виправдовувати засоби", - заявив представник Святого Престолу при ООН.

Президент США Барак Обама на закритій зустрічі з сенаторами у вівторок закликав сенат відкласти голосування щодо схвалення військового втручання в Сирію до розгляду можливого дипломатичного вирішення конфлікту, повідомила газета Politico з посиланням на джерела на закритій зустрічі.

Раніше Росія запропонувала передати сирійське хімічну зброю під міжнародний контроль. США погодилися розглянути цю пропозицію.

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