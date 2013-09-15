У Китаї жертвами вибуху на хімзаводі стали п`ятеро людей

Жертвами потужного вибуху на одному з підприємств хімічної промисловості в північно-східній китайській провінції Ляонін стали щонайменше п`ятеро людей.

НП сталася на приватному виробництві в районі міста Фушунь. За даними адміністрації міста, вибух стався в ході перевірки ємностей із реактивами, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство ”Синьхуа”. На тему: У США на хімзаводі стався вибух, є постраждалі (фото) Вибух викликав сильну пожежу, яку вже повністю ліквідовано силами пожежної охорони. За фактом інциденту розпочато розслідування.

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