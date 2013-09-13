В іракській мечеті прогримів вибух: 28 людей загинуло, десятки - поранені

За даними місцевої влади, як мінімум 40 парафіян отримали поранення різного ступеня тяжкості. Інформація про кількість загиблих і поранених вже підтверджена лікарями місцевої лікарні.

Про це за інформацією Associated Press повідомляє Lenta.ru.

Відповідальність за вибух ніхто поки на себе не взяв, проте зазвичай за вибухами в сунітських мечетях стоять шиїтські бойовики, що мстяться за аналогічні теракти в шиїтських мечетях.

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В останні місяці в Іраку майже щоп'ятниці відбуваються теракти проти парафіян сунітських і шиїтських мечетей. Бойовики-суніти виправдовують ці дії терором з боку держави, що знаходиться під контролем шиїтів. Вибухи в сунітських мечетях є помстою шиїтів за своїх загиблих.

Правоохоронні органи Іраку поки нічого не можуть протиставити терористам незалежно від їхнього віросповідання.