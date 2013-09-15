В Японії повністю зупинено останній атомний реактор

В неділю увечері реактор припинив виробляти електрику, а через дві з половиною години відбулася його повна зупинка, передає РІА Новости.

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Реактор зупинено на профілактику, яка триватиме близько півроку. Згідно із законом, атомні реактори повинні проходити профілактику кожні 13 місяців.

Після зупинки на початку вересня третього реактора тієї ж станції четвертий реактор залишався єдиним діючим з 50 атомних реакторів Японії. Таким чином, вперше за останні рік і два місяці в Японії не залишилося жодного діючого реактора.

Третій і четвертий реактори АЕС «Ої», потужність кожного з яких становить 1,18 мільйона кіловат, стали єдиними реакторами в Японії, перезапущеними після аварії на АЕС «Фукусима-1» в березні 2011 року. Їхній перезапуск відбувся влітку минулого року, проте тепер настав час для зупинки на профілактичний огляд. Робота цих реакторів може бути відновлена тільки після того, як Комітет з контролю над атомною енергетикою визнає їх відповідними прийнятим в червні цього року новим стандартам безпеки АЕС. Зараз комітет розглядає заявки на перезапуск 12 реакторів, проте поки перспективи початку їхньої роботи залишаються невизначеними.

Аварія на АЕС «Фукусима-1» сталася після землетрусу магнітудою 9,0 на північному сході Японії 11 березня 2011 року. Услід за підземними поштовхами на узбережжя прийшла 14-метрова хвиля цунамі, яка затопила чотири з шести реакторів АЕС і вивела з ладу систему їхнього охолоджування, що призвело до серії вибухів водню, розплавлення активної зони. Ця аварія стала найбільшою за останні 25 років після катастрофи на Чорнобильській АЕС. Відбулися витоки радіації в атмосферу і морську воду.