Британія прогнозує ускладнення відносин з Росією

Закриття регіональних відділень Британської ради може загострити відносини між Москвою і Лондоном. Як пише газета The Times, Британія не задоволена заявами про юридичні причини закриття відділень і бачить у цьому підступи кремлівської влади, пов`язані з розбіжностями сторін у справі про вбивство Олександра Литвиненка і екстрадицію головного підозрюваного Андрія Лугового, повідомляє Газета.ру.

Раніше 12 грудня Міністерство закордонних справ Росії оголосило про призупинення з 1 січня 2008 року всіх регіональних підрозділів Британської Ради в Росії, окрім центрального офісу в Москві.