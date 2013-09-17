Стрілянина у Вашингтоні: особу злочинця встановлено
Передбачуваний вбивця 12 людей на об'єкті ВМС США у Вашингтоні, загиблий в перестрілці з поліцією , був озброєний штурмовою гвинтівкою AR -15 і увійшов до будівлі за чужими документами .
У 34 -річного Аарона Алексіса знайшли посвідчення особи на ім'я якогось Роллі Чанса, який майже рік перебуває у адміністративній відпустці. Останній сказав поліції, що не знає Алексіса .
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на телеканал CBS.
Крім штурмової гвинтівки, аналогічної до армійської M-16, у чоловіка були при собі пістолет і дробовик. За даними телеканалу, Алексіс - колишній електрик, який займався в структурах ВМС авіаційної електронікою. У минулому його щонайменше два рази затримувала поліція, в тому числі за порушення правил носіння зброї.
Як повідомляє телеканал NBC, після 8 ранку Алексіс відкрив вогонь по особам, що знаходяться в кафе. Поліція заявляє, що її перші співробітники прибули на місце події через сім хвилин після першого дзвінка.
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У будівлі, де сталася трагедія, працюють близько 3 тисяч осіб, у тому числі цивільні службовці. Влада стверджує, що там діє суворий режим безпеки: є озброєна охорона, металодетектори. Структури, що розташовані в будівлі, відповідають за будівництво та ремонт кораблів, підводних човнів та різного військового устаткування.