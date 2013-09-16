Комісія ООН: Для хіматаки під Дамаском використовувалися ракети класу "земля-земля"

"Зразки з навколишнього середовища, хімічні та медичні зразки, які ми зібрали, являють ясний переконливий доказ того, що ракети класу "земля-земля" з нервово-паралітичною речовиною зарином були використані... в районі Гути в Дамаску", - йдеться на першій сторінці доповіді, переданої сьогодні експертами генеральному секретарю ООН Пан Гі Муну.

Про це за інформацією Ассошіейтед Прес повідомляє РІА Новости.

Комісія інспекторів ООН в серпні відвідала Сирію, щоб перевірити повідомлення про хіматаку в цій країні. Вони досліджували околиці Дамаска, опитали постраждалих і зібрали зразки, в тому числі біологічні, які можуть встановити факт застосування отруйних речовин. Мандат комісії не передбачає визначення винних у хіматаці.

На тему: Приєднання Сирії до конвенції про заборону хімзброї займе понад 30 днів - ООН

Як повідомляв УНІАН, напередодні Сирія направила лист генсекові ООН Пан Гі Муну і керівництву Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) про те, що приєднується до конвенції.

На початку вересня влада Сирії погодилися передати наявну в країні хімічну зброю під міжнародний контроль з метою її подальшого знищення.

З цією пропозицією виступила Москва, відповівши таким чином на заяву Держсекретаря США Джона Керрі про те, що в разі роззброєння Сирії Сполучені Штати можуть відмовитися від проведення військової операції в цій близькосхідній країні.